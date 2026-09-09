Происшествия
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Происшествия

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В Рязани полицией принято решение лишении гражданства Российской Федерации мигранта за уклонение от постановки на воинский учет

Управлением по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области принято решение о лишении гражданства 42-летнего уроженца страны Средней Азии – натурализованного гражданина Российской Федерации.

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