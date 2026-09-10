FT: западным странам грозит возвращение «китайского шока»

Рост торгового профицита КНР угрожает экономикам западных стран возвращением «китайского шока». С такой оценкой выступил журналист британской газеты The Financial Times (FT) Райан Авент.
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