Почему Красная горка считается свадебным временем? Красная горка - считается праздником весны и любви.
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Почему Красная горка считается свадебным временем? Красная горка - считается праздником весны и любви.