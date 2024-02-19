День из жизни в деревне: Уход за курами Выращивание рассады Домашние заботы

Сегодня я хотел бы поделиться с вами одним днем из моей жизни в моей деревне. Мы живем в деревне уже около 8 лет и я рад поделиться с вами своим опытом, знаниями и хорошими историями из деревенской жизни.
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