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Межконтинентальный кубок ФИФА. 2-й раунд. «Аль-Ахли» Сперцяна сыграет с «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР

Во 2-м раунде Межконтинентального кубка ФИФА « Аль-Ахли », за который выступает Эдуард Сперцян , сыграет в гостях с «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР.

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