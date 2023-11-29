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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Самсонов: «Хочу, чтобы в будущем дети равнялись на меня. Для всех, у кого травмы, я уже пример спортсмена, который смог восстановиться»

«Как таковых кумиров нет. Я хочу, чтобы в будущем дети равнялись на меня. Для всех, у кого проблемы, травмы, я уже один из примеров спортсмена, который смог восстановиться после трех операций.

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