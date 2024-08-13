Школьники из Арктической зоны Карелии отправились отдыхать на море

Очередная партия детей из нашей республики поехала отдыхать в Геленджик Более сотни учащихся из Беломорска, Кеми, Калевалы, Костомукши, Сегежи и поселка Лоухи проведут летние каникулы в детском оздоровительном лагере «Лазурный берег» в Геленджике, получив бесплатные путевки.