На МКС отправят необычный груз: вместе с экипажем полетит гастрономический сет русской кухни

«Союз МС-29» доставит на орбиту трех членов экипажа, научное оборудование и специальное космическое меню14 июля с космодрома Байконур состоится запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29», который доставит на Международную космическую станцию экипаж 75-й длительной экспедиции.
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