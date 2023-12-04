Россия столкнулась с острым дефицитом таксистов

Газета «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов Аналитического центра при Правительстве РФ сообщает, что в условиях кадрового голода, ставшего серьезной проблемой для российской экономики, страна столкнулась с острой нехваткой водителей такси .
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