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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севнаследие хочет судиться с католической общиной Севастополя

Севнаследие может подать в суд на католическую общину Севастополя, которая до сих пор не предоставила научно-проектную документацию по сохранению римско-католического костела, расположенного на площади Ушакова (кинотеатр «Дружба»).

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