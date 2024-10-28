Севнаследие хочет судиться с католической общиной Севастополя

Севнаследие может подать в суд на католическую общину Севастополя, которая до сих пор не предоставила научно-проектную документацию по сохранению римско-католического костела, расположенного на площади Ушакова (кинотеатр «Дружба»).
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