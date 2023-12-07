Европарламент впервые рассмотрит вопрос о репарациях Африке

В четверг, 7 декабря, член Европарламента от Германии Пьеретта Херцбергер-Фофана, представляющая Зеленый-Европейский свободный альянс, презентует проект резолюции о выплате репараций пострадавшим от колониализма странам Африки.
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