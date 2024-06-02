В Екатеринбурге проходит фестиваль барбекю

В Екатеринбурге стартовал 13-й фестиваль барбекю, который продлится два дня - 1 и 2 июня. Гостей и жителей города ждут необычные угощения, в том числе местные кисломолочные продукты на специально оборудованной "сырной улице" и различные виды шашлыков и стейков в парке барбекю.