Элинсанетант успешно помогает уменьшить симптомы менопаузы у женщин

Американские, британские, итальянские, канадские, немецкие и швейцарские ученые сообщили об успехе двух клинических испытаний нового негормонального препарата элинсанетант для лечения симптомов менопаузы, известных как "приливы жара".
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