Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман
    Высказывание этой дамы о детях не поддерживаю,а вот как этот Центр начал свою работу,кто разрешил аренду помещений и ...Травят, обещают с...
  • Сергей Власов
    Коллективное финансирование.Травят, обещают с...
  • Михаил добрый маргинал
    Смешно одно государство которое строилось 70 лет развалилось в 5 лет. И че это за государство в 200лямов человек кото..."Отлегло, появила...

Миллионер поневоле. Как Роман Юрков получил сначала 95 миллионов, а затем и шесть лет за них.

Миллионер поневоле. Как Роман Юрков получил сначала 95 миллионов, а затем и шесть лет за них.

Всем привет. Сегодня расскажу невероятную историю том как Роман Юрков из Тулы внезапно получил 95 миллионов на свою карту.

Вернуться к статье
82
Обсудить
Анна Эржибова
Построила бы приют для животных накормила бы вкусняшками деткам протезы лекарства приобрела бы ну и т.д.:)
Литов Олег
Пристроил бы "подарок" по вкладам. А на проценты - см. коммент выше.
ГусЕна
Не стала пользоваться.
Алексей АК
Жалко банкиров?)))
ГусЕна
Мне плевать на них. Мне претит ложь. И обман.
Алексей Плескач
Он - подставился. Был бы честен, не увлекался бы - то и банкиры бы решили придушить ТЕХ махинаторов, а не его за компанию. Вот и всё. Наоборот! Отпиарили бы его - исключительно в плюсе, типа - "вот, смотрите!". За рекламные кампании с меньшим эффектом - куда больше платят. Такие вот дела...
Алексей Плескач
Уверен, что если бы этот не стал махинаторствовать, то сколько то - ему бы осталось, возможно - даже всё. Кто знает... А так...
ГусЕна
Дядя , я так понимаю, занимался обналом.

Картина дня

наверх