Татьяна Монтян: Американские пропагандисты отбивают атаки и продолжают бороться

Смогут ли пропагандисты «Радио Свобода» избежать увольнений до 30 сентября? Какие меры примет Трамп в связи с судебными решениями? Какая реакция будет у пропагандонов и американских властей на этот исход событий? Вслед за «Радио Свобода» от нападок Трампа и Маска пока удалось отбиться и пропагандонам из «Голоса Америки»: суд Манхэттена, рассматривающий иск редакции к властям США, запретил Агентству США по глобальным медиа, которое управляет изданием, увольнять 1200 сотрудников «Голоса Америки».