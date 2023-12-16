Сальдо озвучил условия для начала мирных переговоров с Киевом

Мирные переговоры с Киевом, если и нужны России, то только на услових Москвы. При этом возможны они только после достижения поставленных целей СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
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