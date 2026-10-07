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The Eurasia Daily news agency

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Attack on a tanker near Sochi: the consequences could be expensive for Russian exports

Attack on a tanker near Sochi: the consequences could be expensive for Russian exports

It's not the first time the Ukrainian Armed Forces have attacked tankers, but they have Sochi is the first time this has happened with such consequences for the vessel itself.

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