Маск запретит в своих компаниях устройства Apple с новыми технологиями ИИ

Global Look Press/IMAGO/Faye Sadou Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал запретить использование в своих компаниях устройств Apple, если в них на уровне операционной системы интегрируют технологии искусственного интеллекта.
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