CNN: в особо «заразных» штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали и вакцинированных носить маски

Теперь на территориях, где существует «значительная» или «высокая» доля вероятности заражения коронавирусом, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют носить маски внутри помещений даже вакцинированным американцам, передаёт CNN.
Теперь на территориях, где существует «значительная» или «высокая» доля вероятности заражения коронавирусом, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют носить маски внутри помещений даже вакцинированным американцам, передаёт CNN.
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