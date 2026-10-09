«Люблю и ненавижу»: Султан Лагучев ответил на сравнения с Анной Asti

Певец Султан Лагучев ответил на сравнения с Анно Asti (настоящая фамилия Дзюба — Прим. ред.). Своим мнением он поделился в беседе с актером и ведущим музыкального шоу Стасом Ярушиным.
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