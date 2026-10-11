Киев должен выплатить МВФ и Всемирному банку почти $139 млрд до 2061 года

Киеву предстоит выплатить МВФ и Всемирному банку $32,95 млрд в рамках обслуживания задолженности с 2026 по 2061 год.
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