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Аргументы и Факты

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Киев должен выплатить МВФ и Всемирному банку почти $139 млрд до 2061 года

Киев должен выплатить МВФ и Всемирному банку почти $139 млрд до 2061 года

Киеву предстоит выплатить МВФ и Всемирному банку $32,95 млрд в рамках обслуживания задолженности с 2026 по 2061 год.

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