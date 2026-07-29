Юрист Чирикова рассказала, как вернуть деньги за задержку концерта

Старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова сообщила, что при существенной задержке мероприятия по вине организатора зритель может уйти и потребовать полную стоимость билета, передает RT.
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