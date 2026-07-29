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Юрист Чирикова рассказала, как вернуть деньги за задержку концерта

Юрист Чирикова рассказала, как вернуть деньги за задержку концерта

Старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова сообщила, что при существенной задержке мероприятия по вине организатора зритель может уйти и потребовать полную стоимость билета, передает RT.

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