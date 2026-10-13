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Совет по дому

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Переплетаю обычные колобки нитью перед выпечкой: рецепт ароматных тыквенных булочек как пух

Переплетаю обычные колобки нитью перед выпечкой: рецепт ароматных тыквенных булочек как пух

Сегодня поделюсь рецептом пирожков, которые готовятся из особого теста с тыквой. Это ароматная домашняя выпечка с нежным мякишем, румяной корочкой и приятной естественной сладостью.

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