Посмотреть бесплатно: в Суздале пройдет фестиваль воздухоплавания

В пятницу над городом-музеем запустят 15 воздушных шаров.Последний привет уходящего лета, перетекающего в Бабье: с 6 по 8 сентября в Суздаль приедут владельцы воздушных шаров, чтобы устроить фестиваль воздухоплавания.