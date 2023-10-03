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Венгрия призвала ЕС направить силы на охрану границ вместо создания гетто

Венгрия призвала ЕС направить силы на охрану границ вместо создания гетто

Уделять больше внимания охране границ ЕС и мирному урегулированию ситуации на Украине вместо создания очередных мигрантских гетто призвал лидер группы правящих христианских демократов Венгрии Лоринч Накса, 3 октября сообщает MTI.

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