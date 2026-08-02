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Царьград

7 569 подписчиков

Новую Боню "для Путина" искали 3 месяца. Нашли актёра для скандала: 4 версии произошедшего

Новую Боню "для Путина" искали 3 месяца. Нашли актёра для скандала: 4 версии произошедшего

Новую Боню "для Путина" искали 3 месяца. Нашли актёра для скандала: 4 версии произошедшего. Как считает врач-психиатр Василий Шуров, возможно, что актёр Алексей Ярмущик - это просто "инфантильный нарцисс", который насмотрелся роликов Виктории, и решил: "Сейчас я в соцсетях буду зарабатывать, я тоже такую же чушь сниму, и у меня будут тысячи подписчиков".

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