Новую Боню "для Путина" искали 3 месяца. Нашли актёра для скандала: 4 версии произошедшего. Как считает врач-психиатр Василий Шуров, возможно, что актёр Алексей Ярмущик - это просто "инфантильный нарцисс", который насмотрелся роликов Виктории, и решил: "Сейчас я в соцсетях буду зарабатывать, я тоже такую же чушь сниму, и у меня будут тысячи подписчиков".