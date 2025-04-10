"А теперь мой, как чужой". Агата Муцениеце вновь упомянула о раздельном проживании с сыном в новом видео

Агата Муцениеце вновь высказалась о раздельном проживании с сыном. В новом выпуске своего YouTube-шоу "Догадки Агатки", 36-летняя актриса сказала, что её сын теперь "как чужой", намекнув на то, что он растёт вдали от неё.
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