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Добрый Мир

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Час «Х» все ближе. 13 января 2024 года на Тайване выборы и по их итогам станет ясно, будет ли 2024 год тихим или же в Азии «станет жарко»

Час «Х» все ближе. 13 января 2024 года на Тайване выборы и по их итогам станет ясно, будет ли 2024 год тихим или же в Азии «станет жарко»

Год Дракона по китайскому календарю вступит в свои права в феврале месяце, но сделать прогноз о его мирном течении или же, наоборот, крайне агрессивном, когда ситуация в Азии будет буквально разогрета до предела, мы все узнаем после 13 января Так, в этот день на мятежном острове, который Китай хочет «вернуть в родную гавань», пока еще мирными способами пройдут президентские выборы.

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