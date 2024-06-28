Татьяна Монтян: ​Порядок в Боливии нужен всем

­Попытка госпереворота в Боливии закончилась провалом. Все произошло буквально в течении одного дня. Военные, ведомые генералом Хуаном Суньигой, стремительно заняли центр Ла-Паса, где блокировали президента Боливии Луиса Арсе с его ближайшими соратниками.