Татьяна Монтян: ​Порядок в Боливии нужен всем

Попытка госпереворота в Боливии закончилась провалом. Все произошло буквально в течении одного дня. Военные, ведомые генералом Хуаном Суньигой, стремительно заняли центр Ла-Паса, где блокировали президента Боливии Луиса Арсе с его ближайшими соратниками.
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