Раскапывать это захоронение без слез было невозможно, говорят участники поисковой экспедиции. Найденные предметы свидетельствуют о том, что погибшие - именно военнопленные, а не мирные жители.
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