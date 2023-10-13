В Бобруйском районе мужчина потерял сознание в лесу и забыл дорогу домой.

Инцидент произошел 10 октября в 21.15.Как сообщает Могилевское областное управлении МЧС, в службу спасения позвонила жена заблудившегося 65-летнего мужчины, который уехал в тот вечер на дачу в деревню Полянки.
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