Признание ЦРУшника: «Мы создавали биооружие против славян»

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
помню   ходили  по поликлиникам   и собирали какие то данные  . даже  Путин про это  знал .  но реакции у него не  было  .  что то прошептал  .вроде того  .что  не надо давать данные  .  а было  понятно  что не ля хорошего дела иностранцы собирают  данные  .  вот теперь и имеем
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