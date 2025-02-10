Политнавигатор США создали более двух десятков биолабораторий на территории Украины для создания биологического оружия, направленного на славянские народы.
Признание ЦРУшника: «Мы создавали биооружие против славян»
Комментарии
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тн
татьяна неструева
помню ходили по поликлиникам и собирали какие то данные . даже Путин про это знал . но реакции у него не было . что то прошептал .вроде того .что не надо давать данные . а было понятно что не ля хорошего дела иностранцы собирают данные . вот теперь и имеем
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