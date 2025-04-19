Штутгарт (WTA). 1/4 финала. Александрова сыграет с Пегулой, Соболенко встретится с Мертенс

Сетка турнира здесь. Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия 14 – 20 апреля 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 евро Крытые корты, грунт Четвертьфинал Екатерина Александрова (Россия) Джессика Пегула (США) Дата проведения 19 апреля, 13.
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