❗️ В Ялте на карантин закрыли 9 классов в 4 школах из-за ОРВИ и гриппа Также на карантин закрыты 7 групп в 5 детских садах, сообщил заместитель главы администрации города Ренард Кутковский.
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❗️ В Ялте на карантин закрыли 9 классов в 4 школах из-за ОРВИ и гриппа Также на карантин закрыты 7 групп в 5 детских садах, сообщил заместитель главы администрации города Ренард Кутковский.