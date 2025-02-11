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test mazurok

1 подписчик
❗️ В Ялте на карантин закрыли 9 классов в 4 школах из-за ОРВИ и гриппа

❗️ В Ялте на карантин закрыли 9 классов в 4 школах из-за ОРВИ и гриппа Также на карантин закрыты 7 групп в 5 детских садах, сообщил заместитель главы администрации города Ренард Кутковский.

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