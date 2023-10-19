Иран предупредил о возможном вовлечении в конфликт в Израиле новых игроков

Поддержка Израиля другими странами может привести к включению в конфликт новых игроков. Об этом 19 октября заявил глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери в разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.