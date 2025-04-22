Затопление моста парализовало транспортное сообщение с девятью деревнями

В Слободо-Туринском районе затопило низководный мост. В результате транспортное сообщение ограничено с деревнями: Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова и Черемнова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии