Как правильно бить и бежать

Заказ гаубиц М777Да, пришла информация о том, что армия США заказывает гаубицы М777. Причин для этого несколько: не очень высокий ресурс стволов, которые если из них стрелять (а чем еще должны заниматься гаубицы во время войны), то этот ресурс заканчивается, ствол изнашивается, и его дальнейшее использование более опасно для того, кто стреляет, чем для того, по кому стреляют.