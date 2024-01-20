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next WAR

2 подписчика

Как правильно бить и бежать

Как правильно бить и бежать

Заказ гаубиц М777Да, пришла информация о том, что армия США заказывает гаубицы М777. Причин для этого несколько: не очень высокий ресурс стволов, которые если из них стрелять (а чем еще должны заниматься гаубицы во время войны), то этот ресурс заканчивается, ствол изнашивается, и его дальнейшее использование более опасно для того, кто стреляет, чем для того, по кому стреляют.

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