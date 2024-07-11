Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей шмельков
    ну нуЧудная весть. Отц...
  • Сергей Андросов
    И шо? Приняли вместе с коксом, принимальщики хреновы!ГА ООН приняла пр...
  • Надежда
    Представьте, вот взять и "свалить" гегемонию доллара, произойдет ведь полный коллапс во всем мире! Необходимо сначала..."Не сомневайтесь"...

Сбудется ли индейское проклятие в восьмой раз?

Сбудется ли индейское проклятие в восьмой раз?

Знаете, а Трамп оказался даже хитрее, чем все мы думали. В 2020 году разыграл комедию с борьбой за выборы, а на самом-то деле? А на самом деле — он специально уступил Байдену, ибо дураков нет — становиться президентом в 2020 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх