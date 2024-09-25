В Карелии за шесть лет вдвое снизился уровень младенческой смертности

Такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе врачей, акушерок, медицинских сестёр, санитарок и грамотно выстроенной маршрутизации беременных, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Михаил Охлопков.
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