Как приготовить пышные сырники — альтернативу блинов на Масленицу?

Сытная альтернатива блинам, которая не уступает им в праздничном настроении. В случае, если блины надоели и хочется разнообразия, или вы не фанат долгого стояния у плиты с половником, смело берите на вооружение пышные сырники — вкусную и сытную альтернативу блинам, которая ничуть не уступает им в праздничном настроении.