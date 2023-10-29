Интересная жизнь с Vera Star "Он умер и лежит в морозилке из-под продуктов": новый инсайд о здоровье Путина от нашего оппонента Несколько дней назад мы уже писали о том, как Запад пытается дестабилизировать обстановку внутри России, посредством вброса информации о проблемах со здоровьем у Владимира Путина.
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