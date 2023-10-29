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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Виктор Журавлев
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Как вам, цепляет? Дальше ещё интереснее и чудесатее

Интересная жизнь с Vera Star "Он умер и лежит в морозилке из-под продуктов": новый инсайд о здоровье Путина от нашего оппонента Несколько дней назад мы уже писали о том, как Запад пытается дестабилизировать обстановку внутри России, посредством вброса информации о проблемах со здоровьем у Владимира Путина.

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Комментарии
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Юрий Шагалин
о
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10 час.
Наталия Шумакова
Не надо таких мыслей!
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10 час.
Наталия Шумакова
Зачем вообще эта статья! Какая цель у автора?
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10 час.

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