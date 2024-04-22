Сенатор Гумерова рассказала о программе капремонта детсадов в России

На данный момент более трех с половиной тысяч зданий детских садов в России нуждаются в капитальном ремонте, заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
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