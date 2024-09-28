Разгадка генетической загадки: ученые раскрыли, кто из родителей влияет на интеллект ребенка Ирэн ОрлонскаяНедавнее исследование, проведенное американскими учеными из Совета медицинских исследований и общественного здравоохранения, выявило интересный факт о наследовании интеллекта у детей.
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