Разгадка генетической загадки: ученые раскрыли, кто из родителей влияет на интеллект ребенка Ирэн ОрлонскаяНедавнее исследование, проведенное американскими учеными из Совета медицинских исследований и общественного здравоохранения, выявило интересный факт о наследовании интеллекта у детей.