В Кирове водитель на «ВАЗе» опрокинулся в кювет: пострадал один человек

29 января в 15.40 в д. Кобели города Кирова произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 2121» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
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