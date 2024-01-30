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Вятка Областная

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В Кирове водитель на «ВАЗе» опрокинулся в кювет: пострадал один человек

29 января в 15.40 в д. Кобели города Кирова произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 2121» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

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