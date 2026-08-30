Без массовых реактивных дронов-перехватчиков столица бандеровцев стала прифронтовым городом Радомир Маркуш Фото: МЧС Украины В утренней «переможной» сводке Повiтряних сил за 29 августа сообщается о масштабной ночной атаке, в ходе которой «титаны неба» якобы сбили и подавили 233 российских беспилотника из 267, обнаруженных украинскими РЛС и натовскими самолетами ДРЛО.