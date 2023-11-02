Актер Хироюки Санада играет боевого военачальника в трейлере сериала "Сёгун"

В трейлере эпического сериала "Сёгун" от Hulu и FX, который был представлен в четверг, 2 ноября, японский актер Хироюки Санада играет военачальника, борющегося за свою жизнь, пока его враги объединяются против него.
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