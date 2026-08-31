Матчи «Барселоны» и «Арсенала», US Open, баскетбол и хоккей

За чем следить в последний день лета: Сафиуллин против Алькараса, Греция — Испания в отборе к ЧМ и Италия — Болгария на волейбольном ЧЕ! ✅ 🏒 10:00: «Сибирь» — «Северсталь», Кубок Блинова — 4:0 Фонбет Кубок Блинова .
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