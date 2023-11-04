Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    А стоит ли...,выводить их из "минуса"?Кто то сказал,что если вы начали разговаривать с США,вас УЖЕ обманули!Песков: Отношения...
  • Вик Норд
    Поинтересуюсь конкретно,но с белорусскими продуктами,с коими я имел знакомство,дело обстоит ровно наоборот,это наши п...Лукашенко заявил ...
  • Александр Глущенко
    нет .. как раз чЫк-чЫрЫк лупит и задирает цены .. Он так и базлает "Мы не такие бАХАтые , как Россия , пусть платят з...Лукашенко заявил ...

Набиуллина назвала абсолютно здоровой банковскую систему в РФ

В настоящий момент российская банковская система абсолютно здорова и способна помогать экономике, заявила 4 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на просветительском марафоне, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх