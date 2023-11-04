Набиуллина назвала абсолютно здоровой банковскую систему в РФ

В настоящий момент российская банковская система абсолютно здорова и способна помогать экономике, заявила 4 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на просветительском марафоне, передает РИА Новости.
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