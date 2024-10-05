Пока строили объект, трибуны развалились, и сгнил пол в раздевалках

Завершение спортивного центра в Ялгубе опять отодвинули Текст, фото: Антонина Кябелева Недалеко от деревни Ялгуба и буквально в нескольких минутах ходьбы от горнолыжного курорта «Ялгора» седьмой год идет строительство центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».
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