Пока строили объект, трибуны развалились, и сгнил пол в раздевалках

Завершение спортивного центра в Ялгубе опять отодвинули Текст, фото: Антонина Кябелева Недалеко от деревни Ялгуба и буквально в нескольких минутах ходьбы от горнолыжного курорта «Ялгора» седьмой год идет строительство центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».