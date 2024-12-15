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Минск считает угрозой создание на Украине незаконных формирований

Минск считает угрозой создание на Украине незаконных формирований

Минск считает угрозой создание на Украине незаконных формирований, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1» «Мы знаем, кто воюет на территории Украины (я имею в виду наших беглых белорусов, из кого сформированы эти незаконные вооруженные формирования), какие мысли у этих людей.

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