Минск считает угрозой создание на Украине незаконных формирований, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1» «Мы знаем, кто воюет на территории Украины (я имею в виду наших беглых белорусов, из кого сформированы эти незаконные вооруженные формирования), какие мысли у этих людей.